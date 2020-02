Business news: Messico, presidente Lopez Obrador, dati su contrazione economica "attesi" ma "c'è benessere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha affermato che la contrazione dell’economia messicana riportata oggi dall'istituto nazionale di statistica (Inegi) “era attesa” e di essere in possesso di “altri dati” che dimostrano che, seppure non ci sia crescita economica, c’è sviluppo e benessere. “Era previsto, ma stanno cambiando i parametri per misurare se c’è benessere in Messico. E dato che ho altri dati, posso dire che c'è benessere. Potrebbe non esserci crescita ma c'è sviluppo e c'è benessere, che sono diversi", ha detto il capo dello stato parlando durante la sua conferenza stampa mattutina. Crescere, ha aggiunto, "può significare che ci sono più soldi in poche mani". Lopez Obrador ha quindi affermato di sentirsi tranquillo perché “c’è più capacità di acquisto e non c’è crisi dei consumi”. (Res)