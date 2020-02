Business news: Brasile, disoccupazione si attesta all'11,9 per cento nel 2019

- Il tasso di disoccupazione medio registrato in Brasile ha raggiunto l'11,9 per cento nel 2019, in calo dello 0,4 per cento rispetto al dato del 2018. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). L'indagine ha rivelato che in valore assoluto il contingente di disoccupati ha raggiunto l'anno scorso i 12,6 milioni, in diminuzione dell'1,7 per cento rispetto al 2018. Rispetto al 2014, quando raggiunse il minimo della serie storica di 6,8 milioni, la popolazione di disoccupati è cresciuta dell'87,7 per cento. I dati mostrano un leggero miglioramento del numero di lavoratori con contratto formale, per i quali si è registrata un'espansione dell'1,1 per cento grazie alla creazione di 356 mila posti vacanti, interrompendo la traiettoria discendente tra il 2015 e il 2018. (Res)