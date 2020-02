Business news: Brasile, Bolsonaro firma aumento del salario minimo

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato il decreto presidenziale (medida provvisoria) che dispone l'aumento del valore del salario minimo per l'anno 2020 dai previsti 1039 real (circa 230 euro al mese) a 1045 per riadattarlo all'aumento dell'inflazione. L'aumento sarà disposto a partire dai salari in pagamento il primo febbraio. La paga diaria minima sarà di 34,83 real (7,4 euro) che equivale a 4,75 real all'ora (poco più di un 1 euro). (Res)