Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- COMUNELa sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa all'inaugurazione del nuovo punto Roma facile nel Municipio XIVCentro Sociale Anziani Ottavia – via Trionfale, 11556 (ore 10)La sindaca di Roma Virginia Raggi partecipa al concerto in occasione dell'apertura delle celebrazioni per il 150° anniversario di Roma CapitaleTeatro dell'Opera di Roma, piazza Beniamino Gigli (ore 17.50)Il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo partecipa all'incontro con Luca Lo Pinto, direttore artistico del MacroMacro, via Nizza 138 (ore 11)L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa alla settima edizione di "Osservitalia - Roma 2020"Confindustria Roma, Sala Pininfarina - viale Umberto Tupini, 65 (ore 14.30VARIEIl presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, terrà una conferenza stampa insieme a Maurizio Leo, candidato del centrodestra per le elezioni suppletive nel collegio Roma 1.Roma, via della Scrofa 43 (ore 11:30)) (Rer)