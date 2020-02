Business news: Messico, Pemex, dal 2018 tagliati debiti per oltre sei miliardi di euro

- La compagnia energetica messicana Pemex ha tagliato il proprio debito di 127 miliardi di pesos, l'equivalente di poco più di 6 miliardi di euro. Lo ha detto il direttore generale della Pemex, Octavio Romero Oropeza. "Nel 2018 il debito era arrivato a 2 miliardi e 82 milioni di pesos. Siamo riusciti a ridurre il debito, che oggi è nell'ordine di un miliardo e 954 milioni di pesos", ha detto Oropeza intervenendo nella tradizionale conferenza stampa quotidiana: il direttore generale ha quindi segnalato che per la fine di marzo si stima di poter arrivare a una produzione media quotidiana di un milione e 800 mila barili di greggio. In un ampio ripasso dell'attività di Pemex, Oropeza ha anche ribadito l'intenzione di non investire nella fratturazione idraulica (fracking) per l'estrazione del petrolio, né nello sviluppo di pozzi offshore in acque molto profonde: operazioni entrambe considerate troppo dispendiose. (Res)