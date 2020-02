Business news: Venezuela, Fmi, nel 2019 economia in calo del 35 per cento

- Il Venezuela, immerso in una "profonda crisi economica e umanitaria", ha chiuso il 2019 con una recessione del 35 per cento. Lo scrive il direttore del dipartimento Americhe del Fondo monetario internazionale (Fmi), Alejandro Werner, commentando i dati del "World economic outlook" pubblicato a metà mese. "Dalla fine del 2013, il prodotto interno lordo reale si è contratto del 65 per cento, trainato dal calo della produzione di petrolio, dall'iperinflazione, dal collasso dei servizi pubblici e dal crollo del potere d'acquisto", si legge nel blog dell'Fmi. Una situazione che si dovrebbe prolungare, "seppure a un ritmo più lento", portando il paese a una decrescita del 10 per cento nel 2020 e del 5 per cento nel 2021. "L'acuta crisi umanitaria ha portato a una delle maggiori crisi migratorie della storia, con una migrazione verso i paesi vicini che supererà i 6 milioni - il 20 per cento della popolazione - entro il 2020", prosegue la nota. (Res)