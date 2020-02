Kazakhstan: presidente Tokayev auspica di poter avere presto un incontro con Trump

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha espresso la speranza di poter avere un incontro con l'omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della presidenza del Kazakhstan, dopo l'incontro fra Tokayev e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Nur-Sultan. "Abbiamo dei rapporti molto stessi in diverse aree, come la non-proliferazione, la lotta al terrorismo internazionale e la cooperazione economica. Credo però che possano esserci nuove aree da esplorare, andando avanti con la nostra collaborazione", ha detto Tokayev a Pompeo. Il presidente kazakho ha ricordato poi di aver già incontrato Trump a New York, a margine della 74ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, lo scorso settembre. Tokayev ha spiegato che preferirebbe avere un futuro incontro bilaterale con Trump in Kazakhstan. Il segretario di Stato Pompeo ha da parte sua ribadito come Usa e Kazakhstan siano due partner importanti in ambito economico, oltre che nella protezione della pace e stabilità internazionale.(Res)