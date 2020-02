Brasile: ministro esteri Araujo domani in Paraguay per discutere su diga binazionale di Itaipù

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, si reca domani in Paraguay per una visita che si concluderà in giornata. Tra i temi in agenda c'è sopratutto il negoziato per la revisione del trattato sull'uso e la divisione degli oneri relativi alla diga idroelettrica binazionale di Itaipù. Il trattato di uso congiunto della importante infrastruttura che insiste sul fiume Paranà, al confine tra i due paesi, scade infatti nel 2023. (Brb)