Coronavirus: Honduras, Guatemala e Paraguay chiedono coinvolgimento Taiwan (2)

- Il Guatemala ha lanciato "un invito urgente" alla "comunità internazionale, alle organizzazioni multilaterali, e in speciale all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a stabilire spazi in cui la Repubblica di Cina (Taiwan) e altri attori", possano dare il loro contributo alla lotta contro la nuova emergenza. Il Paraguay chiede l'ammissione di Taiwan ai lavori della 146esima riunione dell'Oms, in agenda la prossima settimana a Ginevra, ricordando che "le malattie e i disastri naturali non rispettano le frontiere o i limiti fissati dall'uomo". Al momento a Taiwan si contano dieci casi di contagio confermati, nessuna morte. (Mec)