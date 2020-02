Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, partecipano alla conferenza stampa per presentare la futura sede dell'Adi Design Museum - Compasso d'Oro.via Ceresio 7 (ore 11.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, presenta il Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia – 2018. All'incontro partecipano: Alessandro Fede Pellone, presidente ERSAF, Sebastiano Cerullo direttore generale Federlegno arredo e Andrea Negri presidente dell'Associazione forestale italiana.Federlegno arredo, Sala Armellini, Foro Buonaparte, 65 (Ore 11.30)L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, partecipa al conferimento della “Vittoria Alata” alla Polizia di Stato.Palazzo della Loggia, Salone Vanvitelliano, Piazza della Loggia, 1 Brescia (ore 12.00)Audizione della Commissione regionale Antimafia di Don Massimo Mapelli, il "prete di strada" che si sta occupando della tutela e dell'utilizzo a scopi sociali del bene "La Masseria" a Cisliano (MI) confiscato al clan di Francesco Valle.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 11.00)Conferenza stampa sulla mobilitazione organizzata da Forza Italia contro “la riforma della prescrizione e per una giustizia giusta”. Durante l’incontro viene illustrata anche una mozione ad hoc depositata dal gruppo regionale di Forza Italia, che sarà discussa durante il Consiglio regionale di martedì 4 febbraio. Intervengono: Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati; Massimiliano Salini , eurodeputato e coordinatore di Forza Italia in Lombardia; Fabrizio Sala , vicepresidente di Regione Lombardia; Gianluca Comazzi , capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale; Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale.Sala riunioni del Gruppo regionale di Forza Italia, Piano 21, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 12.30)VARIEIl vice Ministro dell’Interno, Matteo Mauri, è a Bergamo per una riunione sulla sicurezza alla presenza del Prefetto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Questore e dei vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Al termine della riunione il Vice Ministro, accompagnato dal sindaco di Bergamo, visita il centro “Accademia per l’Integrazione”. Successivamente, Mauri si reca presso il comune di Ciserano(BG) per un incontro con i sindaci dell’area di Zingonia e, a seguire, si sposta presso il comune di San Giovanni Bianco per un incontro con i sindaci della Val Brembana.Prefettura via Tasso, 8 Bergamo (ore 9.00) (Rem)