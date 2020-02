Croazia: presidente eletto Milanovic, la Slovenia è nostro alleato naturale (6)

- Nei trascritti in questione i due hanno discusso la possibilità di definire "una strategia per influenzare gli altri membri della Corte d'arbitrato" e la loro pubblicazione ha ovviamente creato una valanga di richieste di ritirarsi dalla procedura da parte dei rappresentanti politici croati. In seguito alle dimissioni di Sekolec e della Drenik, l'allora ministro degli Esteri croato Vesna Pusic ha comunque chiesto alla corte di sospendere la procedura. La decisione di ritirarsi dalla procedura in modo definitivo è stata approvata dal parlamento monocamerale croato all'unanimità nel 2015 e Zagabria ha in seguito proposto a Lubiana di "avviare trattative su una soluzione alternativa" mentre la Slovenia ha continuato invece a insistere sulla continuazione della procedura. (Zac)