Coronavirus: Honduras, Guatemala e Paraguay chiedono coinvolgimento Taiwan

- Dinanzi alle "minacce sanitarie mondiali", il governo dell'Honduras ritiene di "fondamentale importanza" la partecipazione di Taiwan ai lavori che l'Organizzazione mondiale della sanità sta portando avanti per combattere l'emergenza del coronavirus. "La Repubbilca di Cina (Taiwan), sta mostrando il suo appoggio inestimabile per evitare che il virus si spanda nel paese e lavora di intesa con l nostre autorità nel monitoraggio degli oltre 400 onduregni che studiano nel paese", recita una nota del ministero degli Esteri. Analoga richiesta è venuta da altri due paesi latinoamericani con rapporti diplomatici con Taiwan, entità politica non riconosciuta dalla Cina: Paraguay e Guatemala. (segue) (Mec)