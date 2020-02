Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé interviene all'incontro con le scuole superiori organizzato dalla Presidenza del Consiglio comunale con il titolo "Il rumore del silenzio, 50 anni di piazza Fontana". Partecipano Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, Carlo Arnoldi, Presidente Associazione Familiari delle Vittime di Piazza Fontana e Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli. Durante l'incontro viene messo in scena "Il rumore del silenzio", spettacolo teatrale di Renato Sarti con Renato Sarti e Laura Curino.Teatro Strehler , largo Greppi,1 (ore 9.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Scuole Milano.Sala Conferenze di Palazzo Reale (ore 10.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala interviene alla presentazione dell' Adi Museum Compasso d'Oro.ADI (Associazione per il Disegno industriale), via Ceresio 7 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale. Al termine degli interventi liberi dei consiglieri, il programma dei lavori prevede l'approvazione del nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali, mozioni e ordini del giorno.Palazzo Marino, sala consiliare, Piazza della Scala, 2 (ore 16.30) (segue) (Rem)