Business news: El Salvador-Guatemala, firmato accordo per rendere domestici i voli tra i due paesi

- I presidenti di Guatemala ed El Salvador, rispettivamente Alejandro Giammattei e Nayib Bukele, hanno firmato un accordo nel settore del trasporto aereo, che consentirà di considerare i voli tra i due paesi nazionali e non più internazionali. I due capi di stato, riferisce il quotidiano “Prensa Libre”, hanno firmato una dichiarazione congiunta con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo dei servizi aerei tra i due paesi, che d'ora in avanti verranno considerati locali o domestici. L’intesa è stata siglata durante una riunione bilaterale in El Salvador. “Ciò consentirà alle compagnie aeree di ridurre i costi e velocizzare i voli”, ha detto Giammattei. “Si parla sempre di unione centroamericana, sono stati creati organismi internazionali ma alla fine la gente non percepisce i benefici”, ha detto per parte sua Bukele. I due presidenti hanno inoltre annunciato di essere al lavoro per eliminare nei prossimi mesi le frontiere terrestri tra i due paesi. (Res)