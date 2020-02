Milano: Mauri, solidarietà a comunità cinese e no a campagna su paure

- Un segnale di solidarietà alla comunità cinese e un modo per dire no "a questa campagna allarmistica che è infondata perché costruita sulle paure". Così il 10 Ministro dell'Interno a Matteo Mauri ha definito la passeggiata in Paolo Sarpi organizzato dal PD Milanese per portare solidarietà nel cuore della Chinatown meneghina. "Alimentare le paure è un giochino a cui ormai Salvini ci ha abituati - ha proseguito Mauri - però qui si vedono gli effetti negativi perché, in questi momenti, la comunità cinese è stata sottoposta a minacce per qualcosa che nulla ha a che fare con loro". "Noi - ha proseguito l'esponente Dem - stiamo facendo di tutto come governo, abbiamo un sistema sanitario che è assolutamente all'altezza, lo dimostra il fatto che lo Spallanzani, primo in Europa, ha isolato il virus". A chi gli ha chiesto se la notizia dello Spallanzani potrebbe contribuire a far abbassare le paure il viceministro ha risposto che "si è probabile, perché essendo tutto costruito sull'emotività, questo potrebbe contribuire a fare sgonfiare la bolla di allarmismo". (Rem)