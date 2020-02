Business news: Brasile, il debito pubblico federale cresciuto del 9,5 per cento nel 2019

- Il debito pubblico federale del Brasile - che include l'indebitamento interno ed estero del paese - ha chiuso il 2019 a quota 4.249 miliardi di real (906 miliardi di euro), in aumento del 9,59 per cento rispetto al 2019, quando lo stock di debito raggiunse i 3.877 miliardi di real (836 miliardi di euro). Lo ha riferito il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Il debito pubblico è quello emesso dal ministero dell'Economia (dipartimento del Tesoro) per finanziare il deficit di bilancio del governo federale, ovvero per pagare le spese che sono al di sopra della riscossione di imposte e tasse. (Res)