Giustizia: Pd su prescrizione, stop esibizioni muscolari, urgente intervento Conte

- Il deputato e responsabile Giustizia del Partito democratico, Walter Verini, afferma in una nota che "è ora di smetterla con opposte rigidità ed esibizioni muscolari sul tema della prescrizione, esibizioni che il Pd ha sempre rifiutato. Anche alla luce delle cose emerse nelle inaugurazioni dell’anno giudiziario diventa urgente che il presidente del Consiglio chiuda positivamente il confronto su questo tema con una soluzione condivisa sull’inaccettabile riforma della prescrizione, osteggiata - continua il parlamentare - da gran parte della maggioranza, dal mondo dell’avvocatura e di gran parte della magistratura. E' necessario togliere al più presto di mezzo questo ostacolo, che avvelena il clima per concentrarsi tutti su come arrivare davvero a tempi certi e ragionevoli dei processi". (Com)