Giustizia: Costa (FI), a Verini Oscar per la faccia tosta su prescrizione

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma in una nota che "le agenzie di stampa riportano le dichiarazioni del deputato Verini il quale parla di 'inaccettabile riforma della prescrizione, osteggiata da gran parte della maggioranza'. Ci deve essere un errore - prosegue il parlamentare - perché il Verini che conosciamo è il responsabile Giustizia del Pd, che ha votato a favore della soppressione della nostra proposta di affossare la riforma Bonafede. Speriamo per Verini - conclude Costa - che tali dichiarazioni gli siano state attribuite per errore. Diversamente vincerebbe l'Oscar della faccia tosta". (Com)