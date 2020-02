Coronavirus: Manzella, isolamento virus passo per contrasto emergenza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coronavirus in pochi giorni è divenuto un'emergenza globale. Anche dal punto di vista economico, per la frenata del Pil cinese e le sue ripercussioni sull'economia mondiale. Oggi, grazie a tre ricercatrici della sanità pubblica italiana che hanno isolato il virus, si fa un passo avanti nell'affrontare questa emergenza. Il lavoro delle dottoresse Capobianchi, Colavita e Castilletti dello Spallanzani di Roma ci dimostra ancora una volta la qualità della ricerca e la sanità pubblica italiana. E da questo risultato arriva un’indicazione in più per investire e renderla sempre più forte, innovativa e capace di affrontare nuove sfide". Così in una nota il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Gian Paolo Manzella.(Com)