Giustizia: Faraone (Iv) su prescrizione, speriamo che Bonafede capisca meglio la matematica del diritto

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, afferma in una nota che "nessuno di noi ricatta o minaccia Bonafede, lo invitiamo soltanto a fare i conti dei numeri in Parlamento: al Senato senza di noi Bonafede va sotto. Spero che il ministro conosca la matematica meglio di quanto conosce il diritto". (Com)