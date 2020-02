Coronavirus: Bernini (FI), subito misure per crisi turismo

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "nell’incontro di domani a palazzo Chigi FI chiederà al governo, oltre a intensificare il livello di attenzione per fronteggiare l’emergenza sanitaria, anche un primo monitoraggio sulle ricadute economiche provocate dalla diffusione del coronavirus, ad iniziare dal comparto turistico. E' già previsto, infatti - aggiunge la parlamentare - un crollo del cento per cento delle presenze cinesi nel primo trimestre dell’anno, con un saldo negativo di 500 mila turisti nel solo febbraio. Il 2020 rischia quindi di essere l’anno nero del turismo cinese, con un crollo di circa il 50 per cento degli arrivi in Italia e con il dimezzamento del fatturato non solo del settore ricettivo, ma anche di quello dello shopping del lusso. Servono misure immediate - conclude Bernini - non escludendo l’apertura dello stato di crisi". (Com)