Smog: De Corato, blocco traffico spot inutile che sindaci hinterland non hanno seguito

- "Lungi dall'avere una qualche utilità, il blocco del traffico di oggi è semplicemente uno spot elettorale del sindaco Sala, che cerca così di ingraziarsi l'ala ambientalista della sua maggioranza, dopo avere strizzato l'occhio alla sinistra integrale portando Paolo Limonta in Giunta". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "È un provvedimento senza capo né coda - peosegue l'esponente di fratelli d'Italia - che non risolve nulla e nel quale non hanno creduto nemmeno i sindaci di centrosinistra dei Comuni dell'hinterland, come San Donato che infatti non vi hanno aderito. E a pagare sono i cittadini e i lavoratori milanesi, costretti a muoversi con disagio in una città bloccata inutilmente, perché Milano rimane inquinata come prima". "ATM e il Comune non hanno nemmeno avuto l'accortezza di istituire un servizio gratuito dei mezzi pubblici, il cui utilizzo oggi non è una scelta, ma un obbligo se ci si vuole spostare", conclude De Corato. (Com)