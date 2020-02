Coronavirus: Gasparri, Spallanzani eccellenza ma Cina ci ha messo in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, interviene sulla vicenda del coronavirus ed afferma in una nota che "lo Spallanzani merita elogi per aver isolato il virus, ma la Cina ha messo in difficoltà il pianeta non condividendo in modo tempestivo informazioni essenziali. Questo va detto alla dittatura che opprime i cinesi. Malissimo che Mattarella non lo abbia detto. La Cina è oppressa da dittatori nemici della libertà e della salute - conclude il parlamentare -. Lo hanno dimostrato anche in questi giorni. Noi invece abbiamo la libertà e lo Spallanzani". (Com)