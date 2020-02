Coronavirus: Tofalo (M5s), Aeronautica militare asset insostituibile per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "l'Aeronautica militare, insieme agli altri assetti della Difesa, continua a confermarsi asset strategico a disposizione del nostro Paese per affrontare un''emergenza globale' così come è stata definita quella del coronavirus". L'esponente del governo si dice "orgoglioso di questi uomini e donne che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, sono impegnati per la difesa e la sicurezza nazionale". All'aeroporto militare Mario de Bernardi di Pratica di Mare, si legge nella nota, "è tutto pronto per accogliere gli italiani che nelle prossime ore rientreranno da Wuhan con il KC-767A del 14º Stormo dell'Aeronautica militare decollato oggi. La zona per l'accoglienza è stata già allestita. Le strutture, le attrezzature, il monitoraggio e il percorso di decontaminazione sono tutte specifiche peculiarità del 3º Stormo dell'Aeronautica militare". (Com)