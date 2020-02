Medio Oriente: domani a Gedda riunione Organizzazione cooperazione islamica

- I membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) si riuniranno domani, 3 febbraio, a Gedda, in Arabia Saudita, per discutere del piano di pace per il Medio Oriente presentato il 28 gennaio scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Alla riunione, a livello di ministri degli Esteri, prenderà parte anche il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu. (Res)