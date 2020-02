Coronavirus: Labriola (FI), da donne Spallanzani nuove frontiere per studio e cura

- La deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, rivolge in una nota "un plauso a Maria Rosaria Capobianchi, Eleonora Lalle e Concetta Castilletti, le donne dello Spallanzani che hanno isolato il coronavirus, aprendo nuove frontiere allo studio e alla cura dell'infezione. Il team che ha lavorato per isolare il virus che sta paralizzando il mondo, di cui fanno parte anche Fabrizio Carletti e Antonino Di Caro - aggiunge la parlamentare - è un orgoglio italiano che deve far riflettere su quanto sia necessario investire in ricerca e sull'importanza di creare condizioni affinché le nostre menti migliori restino in Italia piuttosto che scappare all'estero". (Com)