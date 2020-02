Croazia: presidente eletto Milanovic, la Slovenia è nostro alleato naturale

- La Slovenia è l’alleato più naturale della Croazia, e le relazioni fra i due paesi devono proseguire. Lo ha affermato il presidente eletto della Croazia, Zoran Milanovic, ripreso dall’agenzia di stampa “Hina”. In merito alla scelta delle autorità di Lubiana di denunciare Zagabria presso la Corte di giustizia dell'Unione europea sull’attuazione dell’arbitrato dei confini, Milanovic ha sottolineato come questo fosse un atto dovuto da parte delle autorità slovene. “Ora che queste procedure non sono andate a buon fine, vedo solo una prospettiva di relazioni positive, possibilmente anche migliori, con la Slovenia”, ha detto il presidente eletto della Croazia. (segue) (Zac)