Croazia: presidente eletto Milanovic, la Slovenia è nostro alleato naturale (2)

- La Corte di giustizia dell'Unione europea si è dichiarata non competente nei confronti della denuncia della Slovenia contro la Croazia per l'infrazione delle normative Ue causata dalla mancata attuazione dell'arbitrato internazionale sui confini. Secondo quanto riferisce il sito web di informazione "Dnevnik.hr", il tribunale ha in questo modo accolto l'obiezione della Croazia sulle competenze. Con la decisione in questione il procedimento è stato fermato dato che non esiste possibilità di ricorso. La Slovenia ha avviato il procedimento in base all'articolo 259 dell'Accordo sul funzionamento dell'Ue, accusando la Croazia di infrangere gli articoli 2 e 4 dell'accordo, che si occupano del rispetto dello stato di diritto e della cooperazione locale tra i paesi membri. La Slovenia ha inoltre sostenuto che la Croazia ha infranto disposizioni sulla politica comune nella pesca, le disposizioni di Schengen e le direttive sulla pianificazione ambientale marittima. La Croazia ha ribadito che la Corte di giustizia dell'Ue non è competente, dato che il contenzioso tra i due paesi non riguarda la legislazione dell'Unione europea. (segue) (Zac)