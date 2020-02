Croazia: presidente eletto Milanovic, la Slovenia è nostro alleato naturale (3)

- Secondo il premier croato, Andrej Plenkovic, invece, la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea di dichiararsi non competente nel contenzioso tra la Slovenia e la Croazia rappresenta "una vittoria delle argomentazioni croate". Secondo l'emittente "N1", la Croazia ha sostenuto che il contenzioso "riguarda l'attuazione del diritto internazionale e deve essere risolto adoperando il diritto internazionale e i mezzi previsti, incluse le trattative bilaterali". Il parlamento croato ha deciso nel 2015 di abbandonare il procedimento d'arbitrato a causa delle "gravi irregolarità" riscontrate. D'altro canto, i vertici sloveni hanno annunciato l'intenzione di mandare a Zagabria un piano operativo per attuare la sentenza in questione, che assegna la maggior parte del Vallone di Pirano alla Slovenia. (segue) (Zac)