Coronavirus: M5s, equipe Spallanzani ci rende orgogliosi del nostro Paese

- I parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato affermano, in una nota congiunta, che "grazie all'egregio lavoro di ricercatori e medici dell'istituto Spallanzani, trovare una cura per il coronavirus è ora un obiettivo più vicino. Questo grande risultato, ottenuto in tempi velocissimi - continuano gli esponenti del M5s - deve ricordarci sempre il ruolo fondamentale della ricerca, ma anche farci essere orgogliosi del nostro Paese, che si conferma un'eccellenza a livello mondiale in campo sanitario. All'equipe dello Spallanzani vanno quindi i nostri complimenti e ringraziamenti più sinceri: siamo fieri di voi". (Com)