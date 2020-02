Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 3 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - Scuola Holden, via Borgo Dora 49: l’assessora Schellino partecipa al convegno annuale "Aria di autonomie tra soggettività, occasioni e paure. Che significato diamo all'autonomia dei giovani?"Ore 11 - Palazzo Reale, piazzetta Reale 1: l’assessora Leon partecipa alla conferenza stampa ‘Il 2020 dei Musei Reali’Ore 14 - Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città: Consiglio comunaleOre 18.30 - Bagni Pubblici, via Agliè 9: l’assessore Giusta interviene alla presentazione alla cittadinanza del progetto CasaBottegaOre 20 - Multisala Massaua Cityplex, Piazza Massaua 9: l’assessora Leon partecipa all’anteprima film di Carlo Verdone ‘Si vive una volta sola’ nell’ambito delle iniziative per ‘Torino Città del Cinema 2020’ (segue) (Rpi)