I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Ue: Alto rappresentante Borrell oggi a Belgrado, focus su dialogo con Pristina - L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, è oggi in visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'agenda prevede un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, seguito da un colloquio con la premier Ana Brnabic. Si tratta della prima visita nel paese balcanico da quando Borrell ha assunto le funzioni di Alto rappresentante dell'Ue. Al centro della visita, secondo quanto anticipato dallo stesso Borrell, è il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione di Bruxelles. Nella giornata di ieri l'Alto rappresentante si è recato in Kosovo per alcuni incontri con le autorità locali. (segue) (Res)