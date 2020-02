Kosovo: 3 febbraio riunione parlamento su nuovo governo, per presidente Thaci "passo positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per la decisione del parlamento di Pristina di fissare una seduta per votare sul nuovo governo lunedì 3 febbraio. Commentando l'odierna decisione dell'ufficio della presidenza del parlamento, Thaci ha sottolineato l'importanza di rispettare la cornice delle responsabilità costituzionali. "Spetta ai partiti politici compiere i passi ulteriori", ha dichiarato il presidente, precisando che lo svolgimento della riunione parlamentare rispetta legislazione kosovara e rappresenta "un passo coscienzioso preso dal premier designato" Albin Kurti, leader del Movimento Vetevendosje. "Il Kosovo ha bisogno di un governo stabile ed efficiente, che rispetti la volontà dei cittadini e l'orientamento euro-atlantico", ha dichiarato Thaci. L'ufficio di presidenza del parlamento ha approvato la richiesta del premier incaricato Kurti per svolgere una riunione volta a concedere la fiducia al nuovo governo, sebbene il Movimento Vetevendosje non abbia ancora raggiunto un accordo per assicurarsi la maggioranza nell'aula di Pristina. Il presidente del parlamento, l'esponente del Vetevendosje Glauk Konjufca, ha spiegato che la riunione si terrà lunedì mattina alle 11:00. (segue) (Kop)