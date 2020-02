Speciale energia: Borrell lancia progetto Ue per miglioramenti centrale termica Kosovo B

- Nell'ambito della sua prima visita in Kosovo, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha lanciato ieri un importante progetto finanziato dall'Ue per migliorare le prestazioni ambientali della centrale termica "Kosovo B", il più grande generatore di energia elettrica del Kosovo. Lo ha reso noto la Commissione europea spiegando che il progetto ridurrà significativamente le emissioni, contribuirà a un approvvigionamento energetico affidabile e pulito e migliorerà la salute e il benessere della popolazione. Più specificamente, questo progetto ridurrà l'inquinamento atmosferico in Kosovo, riducendo le emissioni di polveri nocive di 35 volte e gli ossidi di azoto di 4 volte, allineandole alle norme dell'Ue. "L'inquinamento atmosferico è uno dei problemi ambientali più acuti che colpiscono i Balcani occidentali, incluso il Kosovo. Con questo investimento, l'Ue fornirà un contributo concreto per migliorare l'ambiente in Kosovo e nella regione, nonché per migliorare la salute e il benessere delle persone", ha dichiarato Borrell". "Il Kosovo è parte l'Europa e deve far parte anchedel Green Deal europeo. Con questo progetto, vogliamo fare un primo passo in questa direzione. Speriamo e ci aspettiamo che la nostra determinazione corrisponda a quella dei decisori politici del Kosovo", ha dichiarato l'Alto rappresentante. Sono 76,4 milioni di euro i finanziamenti dell'Ue che saranno forniti per i filtri sulla centrale del Kosovo B, attraverso lo strumento di preadesione (Ipa) della Commissione. L'Ue ha ribadito che ha sostenuto e che continuerà, nell'ambito dell'ambizione del Green Deal, a sostenere una serie di azioni per migliorare l'ambiente, aumentare le misure di efficienza energetica e fare un maggiore uso di energia pulita e fonti rinnovabili. (Beb)