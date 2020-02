Coronavirus: Tv cinese, "grande significato" per isolamento virus in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La televisione cinese "Cgtn" ha definito di "grande significato" il risultato ottenuto dai virologi dell'Inmi, Istituto nazionale malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, che - primi in Europa - hanno isolato il virus responsabile dell'infezione coronavirus. "L'Italia segnala che il laboratorio dell'istituto nazionale per le malattie infettive ha isolato il #2019nCiv", si legge in un tweet dell'emittente che parla di un risultato di "grande significato" nella campagna per arrestare l'epidemia. Il successo dei ricercatori italiani è stato comunicato questa mattina dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, che si è recato, insieme all'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in visita all’Inmi di Roma. Secondo el ultime statistiche ufficiali, ad oggi si contano 305 persone morte nel mondo per il coronavirus. (Cip)