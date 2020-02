Libia: Sereni, Orfini sbaglia, modificheremo gli accordi sui migranti

- Il parlamentare del Partito democratico, Matteo Orfini, sbaglia, non c'è una scadenza del 2 febbraio, il governo ha ascoltato le denunce e le preoccupazioni delle organizzazioni internazionali e, come già anticipato a novembre alle parti libiche, ha predisposto le modifiche al MoU sui migranti. Lo dichiara la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, che aggiunge: "C'è molto da cambiare rispetto al testo del 2017 sul terreno del rispetto dei diritti umani, sulle caratteristiche e la formazione del personale impegnato nei salvataggi e nella gestione dei centri di detenzione, sulla possibilità che le organizzazioni non governative e le Agenzie internazionali presenti in Libia possano svolgere il loro ruolo, sulla necessità di superare le attuali strutture, sull'urgenza di rilanciare azioni concrete della comunità internazionale a sostegno dei paesi di origine e di transito dei migranti". "La proposta italiana - prosegue Sereni - sarà sottoposta alle autorità libiche nelle prossime ore e contiamo di concludere rapidamente il negoziato. Naturalmente la strada maestra per gestire adeguatamente anche la lotta ai trafficanti di esseri umani è quella della stabilizzazione della Libia, e per questo l'Italia è in prima fila nell'azione politica per far cessare le ostilità e - conclude la Vice Ministra - rendere praticabili le conclusioni di Berlino". (Com)