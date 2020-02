Yemen: inviato Onu Griffiths giunto a Sana'a per colloqui con Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, è giunto oggi nella capitale yemenita Sanaa per tenere colloqui con il movimento ribelle Houthi, incentrati sulla riduzione dell'escalation militare tra le parti in guerra. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Durante la sua seconda visita in Yemen nel corso di una settimana, Griffiths discuterà delle misure di de-escalation dopo la ripresa degli scontri armati nelle province di Al Jawf e Marib, nel nord-est del paese. Griffiths intende anche discutere della situazione relativa allo scambio di prigionieri e ai preparativi per il lancio di voli diretti dall'aeroporto internazionale di Sana'a al Cairo e ad Amman per trasportare i cittadini che necessitano di cure in Egitto e Giordania. Il ponte aereo medico dovrebbe essere lanciato lunedì. Una nuova ondata di escalation è iniziata alla fine di gennaio, provocando vittime civili. (Rum)