Coronavirus, Pedica (Pd): Spallanzani orgoglio italiano, giusto riconoscimento a ricercatori

- "L'Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il Coronavirus. I ricercatori e lo staff medico dello Spallanzani sono un nostro orgoglio. Adesso più che mai però ricordiamoci che la ricerca ha bisogno di più fondi per andare avanti e che i ricercatori meritano un trattamento economico e contrattuale adeguato alla loro professionalità". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)