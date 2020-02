Roma: polizia locale, nel fine settimana 200 sanzioni per eccesso di velocità

- Continuano i controlli durante il fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale. Questo fine settimana una vasta serie di accertamenti amministrativi hanno riguardato i locali e le attività commerciali nelle zone interessate dal fenomeno della "movida", con particolare attenzione alla vendita illecita di alcolici: contestate sanzioni per migliaia di euro per la somministrazione fuori dall'orario previsto dalla legge, con verifiche che hanno riguardato anche le prescrizioni sulle autorizzazioni alla vendita, le occupazioni abusive di suolo pubblico e il rispetto delle normative sulla sicurezza e tutela del consumatore. Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche la velocità dei veicoli sulle strade cittadine, con oltre 200 sanzioni per il mancato rispetto dei limiti. Superiore a 1.800 il numero delle infrazioni contestate per soste irregolari, con più di 200 veicoli rimossi per intralcio alla circolazione. Diciotto le persone sanzionate perché sorprese a consumare bevande alcoliche nei luoghi ed in orari non consentiti, come previsto dal regolamento di polizia urbana. I controlli hanno interessato diversi quartieri della capitale, dal centro storico a San Lorenzo e piazza Bologna. Il totale delle irregolarità riscontrate ha comportato sanzioni per oltre 100.000 euro. (Rer)