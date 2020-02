Governo: Fornaro (Leu), urge discontinuità a partire dai decreti Sicurezza

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, afferma in una nota che "a febbraio il governo deve dare segnali chiari di discontinuità ripartendo dalla questione sociale e dalla radicale modifica dei decreti sulla sicurezza che hanno raggiunto l'unico risultato di aver trasformato in 'fantasmi' decine di migliaia di richiedenti asilo. Decreti Sicurezza utili solo per la propaganda salviniana - continua il parlamentare - che vanno sostituiti da politiche in materia di immigrazione che sappiano coniugare accoglienza, solidarietà e necessario rispetto delle normative nazionali e internazionali".(Com)