Rai: Anzaldi (Iv), su Prix Italia esposto alla Corte dei conti e all'Anac

- Il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un esposto presentato via posta certificata al procuratore generale della Corte dei conti, al procuratore generale per il Lazio della Corte dei conti e al presidente dell'Anac, scrive che "secondo quanto riferito dalla stampa e non smentito dalla Rai, il presidente del Consiglio di amministrazione Marcello Foa avrebbe proceduto alla nomina quale nuovo segretario generale di Prix Italia, il festival internazionale di tv e radio organizzato dalla Rai, della collaboratrice esterna Annalisa Bruchi. Si tratta di una decisione non soltanto contraria al buonsenso, visto l'alto numero di giornalisti interni su cui può contare la Rai, ma anche passibile di violazione delle disposizioni aziendali contenute nel piano Anticorruzione, nonché di potenziale danno erariale. La policy aziendale (piano Trasparenza e Anticorruzione) - prosegue il parlamentare nell'esposto - recependo le raccomandazioni dell'Anac, prevede che in caso di attribuzione di incarichi occorre procedere prioritariamente ad una 'ricognizione preliminare della disponibilità di risorse interne adeguate a ricoprire la posizione'. La ricognizione 'deve avvenire mediante Job posting e deve concludersi con evidenza documentale delle ragioni di indisponibilità di risorse interne' (pagina 84 piano Anticorruzione 2020/2022)". (segue) (Com)