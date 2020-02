Rai: Anzaldi (Iv), su Prix Italia esposto alla Corte dei conti e all'Anac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anzaldi aggiunge che "con due interventi sulle loro pagine Facebook, pubblicati sabato 1° febbraio quando la notizia della nomina è stata riferita da 'Il Fatto quotidiano', i consiglieri di amministrazione Rita Borioni e Riccardo Laganà si sono detti all'oscuro della nomina, dichiarando che il Cda non ne è mai stato informato e chiedendo se fosse stata fatta una selezione interna, di cui non erano a conoscenza. Anche il sindacato unico dei giornalisti Rai Usigrai, con una nota ufficiale del 1° febbraio, si è dichiarato non a conoscenza di eventuali preventive ricognizioni interne. Il Job posting è una procedura che per definizione deve essere comunicata a tutti i dipendenti, affinché siano messi in condizione di partecipare, quindi se addirittura i consiglieri di amministrazione e il sindacato non ne sono a conoscenza è assai improbabile che questa procedura sia stata effettivamente espletata. Si configura, quindi - continua l'esponente di Iv - l'eventuale violazione del piano Anticorruzione. Per quanto riguarda l'eventuale danno erariale, risulta difficile credere che la Rai, che ha in organico 1.700 giornalisti, dei quali molti senza incarico, debba ricercare all'esterno professionalità che ha evidentemente al proprio interno, tanto che la precedente segretaria generale del Prix Italia era una giornalista interna. Alla luce di queste informazioni - conclude Anzaldi - Vi chiedo di valutare se non sia opportuno aprire una verifica su quanto accaduto in merito alla nomina del nuovo segretario generale del Prix Italia". (Com)