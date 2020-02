Romania: vicepremier Turcan, Pnl dimostrerà di poter governare il paese per altri quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl) dimostrerà di essere in grado di governare la Romania per almeno i prossimo quattro anni. Lo ha affermato oggi il vicesegretario e vicepremier romeno Raluca Turcan, nel corso del congresso nazionale del Pnl. "Abbiamo raggiunto una maturità politica che non ha alcun partito in Romania, sconfiggendo il nostro principale rivale, il Partito socialdemocratico (Psd) e dimostrando che abbiamo avuto la forza di mostrare ai cittadini romeni la nostra solida opinione. Abbiamo vinto le elezioni europee, le presidenziali e quelle politiche in Romania", ha sottolineato Turcan, ripresa dall'agenzia di stampa "Agerpres". L'esponente liberale ha poi accusato il PSd di aver "governato male il paese, e non essersi preso alcuna reponsabilità". (Rob)