Iran-Iraq: Teheran accoglie con favore nomina nuovo premier iracheno

- L'Iran accoglie con favore la nomina di Mohammed Tawfiq Allawi come primo ministro iracheno. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, citato dall'agenzia di stampa "Irna". "Nel continuo sostegno all'indipendenza, alla sovranità nazionale, all'integrità territoriale e al rafforzamento delle basi della democrazia in Iraq, l'Iran accoglie con favore l'elezione di Mohammed Tawfiq Allawi come nuovo primo ministro di questo paese", ha affermato Mousavi. (Res)