Regno Unito: uomo accoltella diverse persone a Streatham, ucciso dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di pubblica sicurezza britanniche hanno ucciso un uomo a Streatham, a sud di Londra. L’individuo aveva accoltellato diverse persone, in quello che si sospetta essere un attacco terroristico. Come riferito dalla polizia di Londra, sono ancora in corso le indagini per appurare quanto accaduto.(Res)