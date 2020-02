Coronavirus: le reazioni del mondo politico italiano a isolamento virus allo Spallanzani

- Sono all’insegna della soddisfazione le reazioni del mondo politico italiano alla notizia dell’isolamento del coronavirus da parte dell’Inmi, l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "l’Italia è tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio sanitario nazionale, tra i migliori a livello mondiale". Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, elogia la "celerità, in meno di 48 ore dal caso di coronavirus in Italia" in cui si è riusciti ad isolare il virus e sottolinea come "queste sono le nostre eccellenze, questa è l’Italia", mentre il responsabile del dicastero della Salute Roberto Speranza osserva come il nostro Paese abbia dato "un contributo in questa partita. Abbiamo deciso di mettere questa scoperta al servizio della comunità scientifica internazionale. Sono molto orgoglioso". Dal canto suo, il titolare dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ribadisce su Twitter che "la nostra sanità si conferma un'eccellenza. Per questo l’abbiamo sostenuta nella legge di Bilancio e continueremo a farlo". Il segretario del Partito democratico e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, parla di "risultato che testimonia il livello di assoluta eccellenza raggiunto dalle strutture sanitarie della Regione anche nella gestione di epidemie, con brillanti risultati assistenziali e scientifici già ottenuti con Ebola". Secondo il fondatore di Italia viva, Matteo Renzi, "i ricercatori italiani stanno isolando il coronavirus, e questo è molto bello perché dimostra che l'Italia ha cervelli, competenze, e non è destinata al declino come si dice". (segue) (Rin)