Coronavirus: le reazioni del mondo politico italiano a isolamento virus allo Spallanzani (2)

- E se il leader della Lega, Matteo Salvini, rivolge i suoi "complimenti ai medici dello Spallanzani che sono riusciti a isolare il coronavirus. Professionalità, dedizione e sacrificio che confermano la bravura dei nostri medici e danno una speranza di guarigione a tanti malati", il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni esprime fierezza per il fatto che "l'Italia abbia aperto la strada per trovare una cura a questa malattia". Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, si tratta di una "scoperta che sarà naturalmente condivisa con tutta la comunità scientifica internazionale. Si aprono, adesso, grandi opportunità per studiare in modo approfondito questo virus, per fare nuovi test di diagnosi e per provare ad individuare un vaccino. Complimenti ai medici dello Spallanzani". (Rin)