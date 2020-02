Coronavirus: ministro Sanità greco, pronti ad affrontare emergenza

- Il sistema sanitario greco è pronto ad affrontare l'emergenza del nuovo coronavirus nel paese. Lo ha affermato il ministro della Sanità ellenico, Vassilis Kikilias, ripreso dal quotidiano "Kathimerini". "Non possiamo escludere casi di coronavirus nel nostro paese. Nonostante ciò, siamo pronti ad affrontare un'eventualità del genere e interrompere la catena di trasmissione del virus", ha detto Kikilias. Ogni ospedale in Grecia ha ricevuto istruzioni su come affrontare i casi di coronavirus, ha aggiunto il ministro. (segue) (Gra)