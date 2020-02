Migranti: Gasparri (FI), Giunta Senato non ha ancora le carte su Salvini e Open arms

- Il parlamentare di Forza Italia e presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, Maurizio Gasparri, afferma in una nota che "oggi il quotidiano 'la Repubblica', in un articolo a firma di Alessandra Ziniti, ha scritto il falso affermando che 'venerdì è pervenuta alla segreteria della Giunta per le autorizzazioni di palazzo Madama' la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Salvini in relazione al caso Open arms. Alla segreteria della Giunta, alla presidenza della Giunta e alla Giunta tutta non è pervenuto nulla, altrimenti - aggiunge il parlamentare - come è mia abitudine e dovere, ne avrei tempestivamente informato i membri. Le carte, a quanto risulta, sono arrivate - come la legge prescrive - alla presidenza del Senato, che provvederà ad assegnare, nei tempi previsti dalle norme, la questione alla Giunta che presiedo. Invito quindi il quotidiano 'la Repubblica' ad essere più preciso, perché vicende così delicate non possono essere costellate da errori. Le sedi competenti, alle quali mi rivolgerò - conclude Gasparri - accerteranno le cause di queste affermazioni". (Com)