Italia-Venezuela: Merlo, "grande emozione" per via a Fondazione Ospedale Italiano

- "Emozione", grande "energia positiva" e un importante contributo finanziario per avviare le attività. È la fotografia che il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, ha scattato della cerimonia con cui a Caracas si è firmato l'atto costitutivo della Fondazione "Ospedale Italiano in Venezuela", presso la sede del Centro Italo Venezolano. "Difficilmente ho visto la comunità italiana così contenta ed entusiasta", ha detto Merlo ad "Agenzia Nova" segnalando che con gli impegni assunti dai vari partecipanti saliti sul palco, solo nel primo giorno, si sono raggiunti circa 300mila dollari di aiuti. "La comunità è contentissima per avere un ospedale italiano", struttura ancora più importante "considerando la congiuntura che vive il Venezuela". I fondi serviranno a sviluppare la struttura esistente presso il San Juan de Dios, ospedale che per Merlo rappresenta un importante eccezione positiva nel panorama del paese caraibico. Il valore strategico, la risposta emotiva e di gratitudine espressa dalla comunità, dal corpo diplomatico e dalla società civile, fa di questo intervento "una tra le cose più importanti che il governo ha fatto per gli italiani all'estero", ha concluso Merlo. (Res)